16:01 19 июля 2017 1

Жителям Поднебесной интересна переработка древесины - по крайней мере, на первом этапе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две компании из Китая изучают потенциал локализации в индустриальном парке «Богословский». Речь идёт о создании предприятий по производству мебели и профильного бруса. В Корпорации развития Среднего Урала рассказали, что решение рассмотреть «Богословский» в качестве площадки было принято китайской стороной по итогам переговоров во время «Иннопрома-2017».

Инвестор из Китая планирует в «Богословском» начать с выпуска пиломатериалов, а затем в течение двух лет создать мебельное производство полного цикла. Китайская компания работает на экспорт в страны Европы и в США, и Свердловская область заинтересовала её выгодным географическим расположением в центре евразийского континента. «Вести бизнес здесь им будет удобнее, чем из Китая. Кроме того, они оценили льготы территории опережающего развития, объем доступных лесных ресурсов и сервис КРСУ, которая имеет опыт решения миграционных вопросов — в практике китайских инвесторов на основные руководящие должности на новом предприятии назначать специалистов из КНР», — рассказывает Сергей Киселев, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала.

Гендиректор КРСУ говорит, что компания имеет опыт решения миграционных вопросов, и это понадобится: в практике китайских инвесторов на основные руководящие должности на новом предприятии назначать специалистов из КНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сейчас КРСУ также помогает оценить российский рынок участвовавшей в «Иннопроме» компании из Кореи, которая рассматривает возможность локализации в «Богословском» производства газовых котлов. В госструктуре отмечают, что индустриальный парк «Богословский» (ТОР «Краснотурьинск») подходит для локализации предприятий машиностроения, металлургии, химических производств любых классов опасности.

Однако одной из самых перспективных инвестиционных ниш Свердловской области, в частности для северных территорий, является лесопереработка. Корпорация развития Среднего Урала активно привлекает инвесторов в сфере ЛПК. Одна из самых крупных сделок последнего времени — соглашение с компанией «Современные технологии обработки древесины» (СТОД»), крупнейшим в России производителем плит OSB и клееного бруса LVL: проект предусматривает 15 млрд инвестиций в две очереди завода в Свердловской области и порядка 1500 новых рабочих мест.

Проект по производству профильного бруса стал возможным именно благодаря перспективе создания в Свердловской области заводов холдинга «СТОД», одно из предприятий которого будет производить OSB-плиты. Для их изготовления используется балансовое сырье (верхняя узкая часть дерева, кривые бревна). Для профильного бруса требуется лес исключительно высокого качества (прямые бревна и нижняя часть дерева), и производителю в целях обеспечения рентабельности важна возможность продать невостребованные ресурсы.

Объем планируемых инвестиций — 300 млн рублей. Инвестор планирует осуществлять собственную заготовку древесины в размере 200 тысяч кубометров. У компании есть действующее предприятие в ХМАО, поэтому «Богословский» для них обладает выгодной логистикой и удобен для реализации продукции в Свердловской и Тюменской областях.