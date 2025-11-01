«Оттаскала за волосы»: свердловчанка обвинила сотрудницу мэрии в издевательствах над дочерью

Чиновница якобы оттаскала девочку за волосы из-за того, что они с подругой шумели ночью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жительница Кушвы пожаловалась на сотрудницу местного управления образования Анну Яшечкину, которая якобы оттаскала ее 12-летнюю дочь за волосы и заставила мыть машину одеждой. Женщина написала заявление в правоохранительные органы, рассказал URA.RU местный житель. Подробности истории агентству рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам первого собеседника, компания подростков в вечернее время поздравляла девочку с днем рождения. Шум не понравился Яшечкиной, она якобы стала нецензурно ругаться на детей, а потом вышла к ним и схватила девочку за волосы. Происходящее женщина якобы снимала на видео.

Валерий Горелых пояснил, что по данному факту в территориальном ОВД службой ПДН проводится проверка: устанавливаются подробные обстоятельства инцидента и очевидцы, так как показания сторон противоречивы.

«По предварительным данным, причиной конфликта послужило шумное поведение группы подростков в вечернее время. На этот шум обратили внимание жильцы дома и предупредили молодежь, чтобы не шумели громко. А в свою очередь компания якобы дерзко огрызнулась, проигнорировав просьбу взрослых, более того, словесно послали их, как в народе говорят, „туда, куда дед Макар коров гоняет“. Это разозлило жильцов, они вышли на улицу, но к этому моменту подростки разбежались в разные стороны», — рассказал полковник.

После этого жильцы вызвали наряд полиции. «Сотрудники МВД доставили несовершеннолетних по их месту жительства и вручили под расписку законным представителям. Представители МВД уже опросили детей и женщину, на которую указывает заявительница. Если в ходе начавшегося разбирательства полицейские установят, что взрослый человек действительно применил к несовершеннолетним чрезмерные меры воспитания, будет принят комплекс мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны в отношении должностного лица, так и в отношении родителей детей по статье 5.35 КоАП РФ — „Ненадлежащее воспитание детей“, — отметил Горелых.