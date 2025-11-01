Свыше ста сотрудников свердловских школ и детсадов отстранили из-за опасных инфекций

Работников столовых, а также воспитателей-носителей инфекций отправляют домой Фото: Илья Московец © URA.RU

В первой учебной четверти почти 200 работников школ и детских садов в Свердловской области не допустили к работе из-за найденных у них возбудителей ротавирусной инфекции и норовируса. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Выявлено 106 носителей возбудителей ротавирусной инфекции и 77 носителей норовирусной инфекции. Все они были отстранены от работы до излечения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Роспотребнадзора.

Периодическое обследование персонала пищеблоков и сотрудников детсадов привело к тому, что в первой четверти заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди школьников оказалась на 17% ниже, чем в 2024 году, а детсадовцы болели в 1,3 раза реже, чем годом ранее.

