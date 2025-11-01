Свыше ста сотрудников свердловских школ и детсадов отстранили из-за опасных инфекций
Работников столовых, а также воспитателей-носителей инфекций отправляют домой
Фото: Илья Московец © URA.RU
В первой учебной четверти почти 200 работников школ и детских садов в Свердловской области не допустили к работе из-за найденных у них возбудителей ротавирусной инфекции и норовируса. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Выявлено 106 носителей возбудителей ротавирусной инфекции и 77 носителей норовирусной инфекции. Все они были отстранены от работы до излечения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Роспотребнадзора.
Периодическое обследование персонала пищеблоков и сотрудников детсадов привело к тому, что в первой четверти заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди школьников оказалась на 17% ниже, чем в 2024 году, а детсадовцы болели в 1,3 раза реже, чем годом ранее.
Всего на носительство возбудителей кишечных инфекций было обследовано свыше 5,6 тысячи работников пищеблоков детсадов, почти столько же сотрудников пищеблоков школ, а также более 22 тысяч воспитателей и их помощников. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости оставаться дома в случае, если у ребенка появились признаки инфекционных заболеваний, таких детей не следует допускать в организованные коллективы.
