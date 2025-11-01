Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Арестован сын, отрезавший голову матери в Екатеринбурге. Фото

01 ноября 2025 в 12:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обвиняемый парень сознался в преступлении

Обвиняемый признался в убийстве

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор 21-летнего Кувончбека Темирганиева, обвиняемого в жестоком убийстве матери, передает корреспондент URA.RU. По версии следствия, сын зарезал женщину и отчленил голову.

Кувончбек был задержан 30 октября. Следствие ходатайствовало об аресте. Под стражей он проведет до 30 декабря.

Как писало URA.RU, обезглавленное тело обнаружил случайный прохожий два дня назад. Голое тело лежало в Юго-Западном лесопарке недалеко от АЗС. Тем же вечером полицейские вышли на след Темирганиева, он дал признательные показания. Следователям он заявил, что на преступление пошел из-за постоянных ссор с матерью.

Продолжение после рекламы

Отрезанную голову вместе с вещами он сложил в пакет, который бросил недалеко от трупа. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Материал из сюжета:

Голый труп без головы нашли в лесу

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал