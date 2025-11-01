Обвиняемый признался в убийстве Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор 21-летнего Кувончбека Темирганиева, обвиняемого в жестоком убийстве матери, передает корреспондент URA.RU. По версии следствия, сын зарезал женщину и отчленил голову.

Кувончбек был задержан 30 октября. Следствие ходатайствовало об аресте. Под стражей он проведет до 30 декабря.

Как писало URA.RU, обезглавленное тело обнаружил случайный прохожий два дня назад. Голое тело лежало в Юго-Западном лесопарке недалеко от АЗС. Тем же вечером полицейские вышли на след Темирганиева, он дал признательные показания. Следователям он заявил, что на преступление пошел из-за постоянных ссор с матерью.

Отрезанную голову вместе с вещами он сложил в пакет, который бросил недалеко от трупа. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.