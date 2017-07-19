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Главные новости Курганской области
17:00  19 июля 2017 5

В Зауралье горе-водители на десятки миллионов пополнили областную казну. ГИБДД пообещала увеличить число видеокамер втрое

Разное. Курган, курган, улица гоголя
К февралю 2018 года в Зауралье будет работать порядка 70 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДДФото: Игорь Меркулов © URA.RU

С начала года в Зауралье с помощью системы автоматической фиксации было выявлено более 128 тысяч нарушений правил дорожного движения, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Водителям начислили свыше 75 млн рублей штрафа, из них 55 млн нарушители уже уплатили в казну, сообщил на пресс-конференции начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин.

По словам руководителя ведомства, с начала года к 24 рубежам контроля добавились 10 передвижных комплексов. Осенью планируют ввести в эксплуатацию еще 28 передвижных комплексов. А до февраля 2018 года будет установлено дополнительно 35-40 стационарных аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений. Их разместят в Кургане, Шадринске, на территории нескольких районов, в местах повышенной аварийности. Как показала практика, с появлением камер ГИБДД в таких местах количество аварий снижается в разы и больше не допускаются случаи гибели людей при ДТП.

Чебыкин признал, что не всегда водители вовремя получают уведомления о вынесенных штрафах и не могут воспользоваться бонусом при уплате. Рассылкой копий постановлений занимается сейчас «Почта России», заказное письмо доставляется в течение месяца. Водителям порекомендовали на портале Госуслуг определить, как получать побыстрее информацию напрямую от ГИБДД: через СМС, пуш-уведомления или на электронную почту. Также владелец автотранспорта может написать заявление в Госавтоинспекцию с просьбой направлять уведомления на его электронный адрес. «Этой возможностью активно пользуются руководители крупных предприятий, на балансе которых состоит несколько транспортных средств», — отметил Михаил Чебыкин.

В целом за первое полугодие зауральские инспекторы пресекли более 206 тысяч нарушений на дорогах, назначив штрафов на сумму свыше 175 млн рублей.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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