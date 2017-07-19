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19 июля 2017
16:37  19 июля 2017 8

От властей США потребовали закрыть главному пропагандисту Кремля въезд в страну

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущему советуют забыть о ШтатахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Известная блогерша, публикующая записи в Twitter под ником «Мать его», добивается отмены выдачи американской визы российскому телеведущему и писателю Владимиру Соловьеву, требуя внести его в санкционный список и запретить посещать США и страны Евросоюза.

«RT! Буду обращаться в Сенат, чтобы Соловьева внесли в санкционный список, запретив въезд в США и ЕС. Нужны видео-аудио, где он гонит на США», — написала блогерша, позже добавив, что письмо вместе с линками и переводами на английский уже находится в Сенате и Госдепе.

Ранее «URA.RU» писало, что Владимир Соловьев тайно улетел в Нью-Йорк, где был запечатлен на фото. Пользователи Интернета обвинили телеведущего в лицемерии, напомнив ему о критических выпадах в адрес Соединенных Штатов.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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