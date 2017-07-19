От властей США потребовали закрыть главному пропагандисту Кремля въезд в страну

Известная блогерша, публикующая записи в Twitter под ником «Мать его», добивается отмены выдачи американской визы российскому телеведущему и писателю Владимиру Соловьеву, требуя внести его в санкционный список и запретить посещать США и страны Евросоюза.
«RT! Буду обращаться в Сенат, чтобы Соловьева внесли в санкционный список, запретив въезд в США и ЕС. Нужны видео-аудио, где он гонит на США», — написала блогерша, позже добавив, что письмо вместе с линками и переводами на английский уже находится в Сенате и Госдепе.
Ранее «URA.RU» писало, что Владимир Соловьев тайно улетел в Нью-Йорк, где был запечатлен на фото. Пользователи Интернета обвинили телеведущего в лицемерии, напомнив ему о критических выпадах в адрес Соединенных Штатов.