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02 мая 2017
16:04  02 мая 2017 20

Телеведущий Владимир Соловьев тайно улетел в Нью-Йорк. ФОТО

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Российские пользователи обвинили Соловьева в двойных стандартахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский телеведущий Владимир Соловьев не смог уйти от фотокамер русскоязычных посетителей Центрального парка в Нью-Йорке. Пользователи Twitter обвинили журналиста в лицемерии и напомнили ему о критических выпадах в адрес США, которые он нередко позволяет себе в ходе своих программ.

Фото Соловьева, увлеченно беседующего по телефону в Центральном парке, было опубликовано в Twitter пользователем под ником @knocks. Интересно, что сам телеведущий не стал сообщать своей аудитории в микро-блоге об очередной поездке в Нью-Йорк.

Ранее в Амстердаме был замечен коллега Соловьева, Дмитрий Киселев, который в одном из своих эфиров призывал сжигать сердца геев, напоминает «Газета.ру».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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