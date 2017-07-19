В социальных сетях обсуждают шокирующее видео, на котором запечатлена голая женщина, разгуливающая посреди перекрестка в Нефтеюганске. На жутких кадрах видно, как неизвестная держит рядом с окровавленной промежностью ножовку.
Запись опубликована в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи гадают, что послужило причиной подобного поведения неизвестной дамы. Основная версия — отравление синтетическими наркотиками, более известными в народе как «спайс».
Как сообщила в разговоре с «URA.RU» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина, информация о происшествии поступила в полицию от медиков. Женщина была госпитализирована с диагнозом «отравление психоактивными веществами».
«Сейчас участковый уполномоченный проводит проверку», — комментирует Абмайкина.
В полиции Югры уточняют более подробную информацию.