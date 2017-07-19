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Главные новости Югры
18:17  19 июля 2017 0

В Югре голая женщина в центре города распилила себе промежность ножовкой. ФОТО, ВИДЕО

Обитатели социальных сетей шокированы происшествием в НефтеюганскеФото: соцсети
новость из сюжета:
Массовое отравление наркотиками в УрФО
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В социальных сетях обсуждают шокирующее видео, на котором запечатлена голая женщина, разгуливающая посреди перекрестка в Нефтеюганске. На жутких кадрах видно, как неизвестная держит рядом с окровавленной промежностью ножовку.

Запись опубликована в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи гадают, что послужило причиной подобного поведения неизвестной дамы. Основная версия — отравление синтетическими наркотиками, более известными в народе как «спайс».

Как сообщила в разговоре с «URA.RU» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина, информация о происшествии поступила в полицию от медиков. Женщина была госпитализирована с диагнозом «отравление психоактивными веществами».

«Сейчас участковый уполномоченный проводит проверку», — комментирует Абмайкина.

В полиции Югры уточняют более подробную информацию.

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Фото: соцсети

Виктор Жуков
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