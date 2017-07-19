На Урале любителям ЗОЖ устроили смертельную ловушку. ВИДЕО

Опасные ловушки обнаружили велосипедисты в лесном массиве в районе Карпинска на горе Липовой. В популярном у горожан для велосипедных прогулок и бега месте поперек тропинки на уровне шеи, между деревьями, была закреплена тугая проволока, сообщают в социальном сообществе «От Серова до Еката». Если бы велосипедисты вовремя не заметили препятствие, это могло привести к тяжелой травме или даже гибели любителя здорового образа жизни.
«Здесь постоянно проходят беговые и велосипедные соревнования, — говорит участник сообщества, обнаруживший натянутый трос, Денис Кривцов. — Проволока висела прямо на спуске с горы. Вдоль тропинки даже имеются разметки. Кому это надо и для чего это было сделано — непонятно».
Денис убрал проволоку, которая оказалась прочно примотана к деревьям, и снял видео из леса, предупреждающее других велосипедистов и легкоатлетов о том, что надо быть бдительными на тренировках в этом районе.
Видео: Денис Кривцов