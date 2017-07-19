{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
17 июля 2017
15 июля 2017
14 июля 2017
Главные новости Ямала
17:33  19 июля 2017 0

Власти Ямала выделяют миллионы рублей некоммерческому фонду

Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, деньги, валюта
Власти Ямала выделяют деньги на деятельность Фонда, не объясняя, на что именно они пойдутФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО выделяют очередной транш «Региональному инновационно-инвестиционному фонду Ямал». Об этом сообщается в постановлении правительства региона. Для этого корректировки вносятся в программу по развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014—2020 годы.

Согласно бумаге, РИФ «Ямал» получит на уставную деятельность 13 млн 524 тысяч рублей в 2017 году. В пресс-службе правительства Ямала в ответ на запрос «URA.RU» сообщили, что средства планировалось направить на основную деятельность структуры. Подробности там не раскрыли, уточнив, что фонд занимается инвестициями в инновации, научной и прочей деятельностью.

В отчетности Фонда за 2016 год нет конкретных данных о том, куда именно идут средства субсидий и вкладов от юрлиц. Власти регулярно рассказывают только об одном его проекте — рыбоводном заводе на реке Собь. По неподтвержденной пока информации, руководство Ямала намерено выделить еще одну субсидию Фонду в 150 млн рублей. Эти средства обоснуют необходимостью спонсирования работы завода.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров