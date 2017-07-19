Власти Ямала выделяют миллионы рублей некоммерческому фонду

Власти ЯНАО выделяют очередной транш «Региональному инновационно-инвестиционному фонду Ямал». Об этом сообщается в постановлении правительства региона. Для этого корректировки вносятся в программу по развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014—2020 годы.
Согласно бумаге, РИФ «Ямал» получит на уставную деятельность 13 млн 524 тысяч рублей в 2017 году. В пресс-службе правительства Ямала в ответ на запрос «URA.RU» сообщили, что средства планировалось направить на основную деятельность структуры. Подробности там не раскрыли, уточнив, что фонд занимается инвестициями в инновации, научной и прочей деятельностью.
В отчетности Фонда за 2016 год нет конкретных данных о том, куда именно идут средства субсидий и вкладов от юрлиц. Власти регулярно рассказывают только об одном его проекте — рыбоводном заводе на реке Собь. По неподтвержденной пока информации, руководство Ямала намерено выделить еще одну субсидию Фонду в 150 млн рублей. Эти средства обоснуют необходимостью спонсирования работы завода.