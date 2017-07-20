14:56 20 июля 2017 0

Оплошность Михаила Гаранина может подпортить жизнь не только ему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Свердловской области направила предписание «устранить нарушение законодательства» в отношении одного из депутатов екатеринбургской городской думы. По итогам проверки деклараций у представителя «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаила Гаранина обнаружился счет в иностранном банке.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства, как минимум, нужно ставить вопрос о лишении депутата поста зампредседателя комиссии по здравоохранению, который в настоящее время он занимает. При этом закон позволяет в подобных ситуациях ставить вопрос о лишении мандата, но об этом в прокуратуре пока говорят осторожно, подчеркивая, что их задача сейчас потребовать от гордумы устранения нарушения, а не навязывать какое-то конкретное решение.

Год назад в Екатеринбурге уже звучали заявления о грядущем лишении мандатов трех депутатов гордумы, среди которых был в том числе и Михаил Гаранин. Последний тогда до последнего отказывался отчитываться о своих доходах в структуры, которые указывала горадминистрация, и ориентировался на позицию областных властей. Гаранин уже был лишен мандата, но региональные власти заступились за своего союзника в гордуме. И ни Гаранин, ни его коллеги не пострадали.

Михаил Гаранин уверен, что и в этом году никакого нарушения в его декларации нет. «В декларации эти счета указаны. И суммы там тоже указаны. Но я не муниципальный служащий и на меня данный закон не распространяется — нет запрета мне эти счета иметь. У меня дети давно учатся за границей, я этого не скрываю. И эти счета — для оплаты их учебы. Надо будет — закрою, но пока смотрю закон, юристы мои его изучают — нет ничего, что говорило бы о том, что данный закон касается меня», — пояснил депутат корреспонденту «URA.RU».

Председателем свердловского реготделения «Партии пенсионеров» является Дмитрий Сергин, который в настоящее время баллотируется на выборах губернатора. Как он пояснил «URA.RU», партия никаких действий в связи с новостью предпринимать не будет: «Он выдвигался партией, но членом партии не является. Поэтому реагирует пусть дума. Пока для меня это новость. Задача партии в данном случае, в случае если его лишат мандата, провести собрание и решить, кому этот мандат передать». При этом напомнил, что год назад поддерживал решение лишить депутатского статуса всех трех коллег, допустивших нарушения при сдаче деклараций.