Минздрав РФ разорвал контракт с ректором УГМУ

Кто сменит Ольгу Ковтун на посту ректора, пока неизвестно

Ольга Ковтун перестанет быть ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) уже на этой неделе. Информацию об этом сообщили сразу три источника URA.RU.

«Пришло распоряжение из Минздрава РФ о расторжении контракта с Ковтун с 22 октября», — сказал первый собеседник агентства. Второй уточнил, что Ольга Ковтун уходит по возрасту сама и на второй срок не заявлялась. Третий источник подтвердил, что контракт у ректора истекает 22 октября. «Gотом возможны разные варианты. 23 октября ее могут назначит и.о. ректора, а могут назначить исполнять обязанности кого-то другого», — пояснил он.

Корреспондент направил запросы в сам вуз и в Минздрав России с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации не поступили.

