Минздрав РФ разорвал контракт с ректором УГМУ
Кто сменит Ольгу Ковтун на посту ректора, пока неизвестно
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ольга Ковтун перестанет быть ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) уже на этой неделе. Информацию об этом сообщили сразу три источника URA.RU.
«Пришло распоряжение из Минздрава РФ о расторжении контракта с Ковтун с 22 октября», — сказал первый собеседник агентства. Второй уточнил, что Ольга Ковтун уходит по возрасту сама и на второй срок не заявлялась. Третий источник подтвердил, что контракт у ректора истекает 22 октября. «Gотом возможны разные варианты. 23 октября ее могут назначит и.о. ректора, а могут назначить исполнять обязанности кого-то другого», — пояснил он.
Корреспондент направил запросы в сам вуз и в Минздрав России с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации не поступили.
Как уже сообщалось, далее последуют выборы нового ректора. Кандидатуры четыре: замдиректора по научной работе Уральского институт травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин; экс-глава челябинского минздрава, директор Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрий Семенов; первый проректор УГМУ Татьяна Бородулина и проректор по образовательной деятельности вуза Алексей Ушаков.
