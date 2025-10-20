Студенту, подкупившему преподавателя техникума в Екатеринбурге, вынесли приговор
Выпускник остался без телефона и 30 тысяч рублей по решению суда
Фото: Илья Московец © URA.RU
Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему студенту за взятку преподавателю железнодорожного техникума, который писал выпускные квалификационные работы за учащихся. Выпускнику предстоит выплатить штраф, рассказали в транспортной прокуратуре.
«Молодой человек признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)», — пояснили в ведомстве. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и забрали телефон, с которого он переводил деньги, в доход государства.
Преподаватель получил от студента 12 тысяч рублей в 2024 году. За это он должен был выполнить от имени учащегося дипломную работу и допустить к защите. Самого научного руководителя обвинили по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).
