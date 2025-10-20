Студенту, подкупившему преподавателя техникума в Екатеринбурге, вынесли приговор

Выпускник остался без телефона и 30 тысяч рублей по решению суда Фото: Илья Московец © URA.RU

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему студенту за взятку преподавателю железнодорожного техникума, который писал выпускные квалификационные работы за учащихся. Выпускнику предстоит выплатить штраф, рассказали в транспортной прокуратуре.

«Молодой человек признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)», — пояснили в ведомстве. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и забрали телефон, с которого он переводил деньги, в доход государства.