Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Студенту, подкупившему преподавателя техникума в Екатеринбурге, вынесли приговор

20 октября 2025 в 13:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выпускник остался без телефона и 30 тысяч рублей по решению суда

Выпускник остался без телефона и 30 тысяч рублей по решению суда

Фото: Илья Московец © URA.RU

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему студенту за взятку преподавателю железнодорожного техникума, который писал выпускные квалификационные работы за учащихся. Выпускнику предстоит выплатить штраф, рассказали в транспортной прокуратуре.

«Молодой человек признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)», — пояснили в ведомстве. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и забрали телефон, с которого он переводил деньги, в доход государства.

Преподаватель получил от студента 12 тысяч рублей в 2024 году. За это он должен был выполнить от имени учащегося дипломную работу и допустить к защите. Самого научного руководителя обвинили по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал