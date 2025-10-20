Свердловский истеблишмент обсуждает «отставку» главной по туризму
Эльмире Тукановой предложили уволиться еще в мае
Фото: Илья Московец © URA.RU
В свердловской политтусовке активно курсируют слухи, что глава департамента туризма Эльмира Туканова написала заявление об отставке. Два источника URA.RU заявили, что слышали эту информацию. Сама чиновница слухи опровергла.
В беседе с корреспондентом Туканова отметила, что продолжает работу. «Заявление на увольнение я не писала», — отметила она.
В 2023 году вопросы к ДРТ возникли из-за распределения грантов. Так как в ходе внутренней проверки вскрылось, что многомиллионные суммы шли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте.
В августе 2024 года глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил на встрече с журналистами, что организация готова привлечь прокуратуру, ФАС и Счетную палату для проверки работы ДРТ из-за выделения грантов не тем людям. Вскоре в ДРТ прошли казначейские проверки, которые выявили множество нарушений.
В ответ на это департамент инициировал судебные иски к компаниям-грантополучателям. ДРТ требовал вернуть средства с грантополучателей. По одной из версий, так ведомство пыталось перенести ответственность за свои нарушения на предпринимателей и оправдаться перед проверяющими. В мае Тукановой, в чьем ведомстве то и дело возникают скандалы, уже предлагали уйти в отставку, однако она отказалась. В июле 2025 года Туканову досрочно лишили полномочий на посту председателя Наблюдательного совета «Управляющей компании туристско-рекреационными кластерами».
