Свердловский истеблишмент обсуждает «отставку» главной по туризму

Эльмире Тукановой предложили уволиться еще в мае Фото: Илья Московец © URA.RU

В свердловской политтусовке активно курсируют слухи, что глава департамента туризма Эльмира Туканова написала заявление об отставке. Два источника URA.RU заявили, что слышали эту информацию. Сама чиновница слухи опровергла.

В беседе с корреспондентом Туканова отметила, что продолжает работу. «Заявление на увольнение я не писала», — отметила она.

В 2023 году вопросы к ДРТ возникли из-за распределения грантов. Так как в ходе внутренней проверки вскрылось, что многомиллионные суммы шли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте.

В августе 2024 года глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил на встрече с журналистами, что организация готова привлечь прокуратуру, ФАС и Счетную палату для проверки работы ДРТ из-за выделения грантов не тем людям. Вскоре в ДРТ прошли казначейские проверки, которые выявили множество нарушений.