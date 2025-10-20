Бывший свердловский топ-полицейский вышел из колонии

По данным URA.RU, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел летом 2023 года. Местная жительница пришла в полицию, чтобы написать заявление об избиении ее сына. Решетников узнал, кого проверяют его подчиненные, и связался с ними. Он предложил им избежать уголовного наказания за взятку, считает СК. Решетников попросил 750 тысяч рублей, у подозреваемых такой суммы не оказалось. Они предложили разбить платеж на две части. Во время передачи первой силовики задержали Решетникова.