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Главные новости Пермского края
20:04  19 июля 2017 1

«Уралкалий» заподозрили в попытке срыва довыборов в Пермском крае

ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, избирательные участки, выборы, голосование
На довыборах в городскую думу Соликамска появились несколько кандидатов с одинаковыми фамилиямиФото: Анна Майорова © URA.RU

На довыборах в городскую думу Соликамска появились несколько кандидатов с одинаковыми или похожими фамилиями. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «URA.RU», что множество однофамильцев направил на выборы «Уралкалий», чтобы отнять голоса.

Так, например, по 12-му округу выдвинулся директор филиала АО «Союзлесмонтаж» Евгений Ударцев. Против него выдвинули человека с похожей фамилией — Александра Уфимцева — 23-летнего безработного из станицы Северской Краснодарского края. По тому же округу от «Единой России» выдвинут заместитель гендиректора ООО «Сервис ЖКХ» Герман Бызов, а один из его конкурентов — самовыдвиженец Евгений Бызов, который является машинистом горных выемочных машин «Уралкалия». По первому округу в депутаты гордумы баллотируются сразу четыре Власовых. Основной кандидат — директор школы №10 Светлана Власова, которую продвигает «Бумкомбинат». Она зарегистрировалась еще 26 июня, а уже в 10-х числах июля в числе ее конкуренток появились сотрудница завода «Урал» Александра Власова, сотрудница «Уралкалия» Елена Власова и еще одна Елена Власова, которая работает в детском саду.

Подставной кандидат-однофамилец — это известный способ отъема голосов избирателей у главного соперника. В случае с Соликамском своих подставных кандидатов выставляют начальники «Уралкалия» среднего звена, считает источник, знакомый с ситуацией. «Цель — создать полный бардак на выборах, чтобы дискредитировать городскую администрацию — мол, смотрите, не могут даже выборы в гордуму провести», — говорит собеседник. При этом источник уверен, что высшее руководство компании не в курсе «мелких афер на местах». В самом «Уралкалии» заявили, что компания не занимается выборами.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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