Российская партия пенсионеров оказалась упомянута в детской книге. Иллюстрации с логотипом политического объединения и даже его упоминание в тексте повести Светланы Лавровой и Ольги Колпаковой «Череп в клубнике и другие тайны Тополиной дачи» обнаружили читатели «URA.RU».
Что побудило авторов вплести в повесть упоминание партии, существовавшей до 2006 года, и логотип, прав на который партия лишилась в 2017 году — выяснить пока не удалось. Ольга Колпакова — председатель Содружества детских писателей Екатеринбурга и один из организаторов Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина.
Руководителя реготделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрия Сергина, недавно выдвинувшегося на выборы губернатора Свердловской области, упоминание даже прошлой «версии» партии порадовало. О существовании повести он узнал от «URA.RU».
«Любое продвижение партии законными способами полезно и интересно, тем более это правильная и нужная партия. И в добрых детских книгах это тоже хорошо — будет молодому поколению напоминание о поколении старшем», — поделился Сергин.
Книга «Череп в клубнике» сегодня существует только в электронном виде, в интернет-магазинах она продается за 149 рублей. Сборы денег на выпуск печатной версии провалились — на одной из краудфандинговых площадок проект собрал чуть более 33 тысяч рублей из необходимых 265 тысяч.