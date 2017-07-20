Митинги обманутых дольщиков Перми собирают все меньше народу. ФОТО

В Перми прошел митинг обманутых дольщиков. В отличие от прошлой акции протеста пострадавших от недобросовестных застройщиков людей, на нынешнее мероприятие пришло примерно в три раза меньше участников.
Дольщики собрались в среду, 19 июля, в 19:00 в традиционном месте — у памятника Героям фронта и тыла на пермской эспланаде. По оценкам корреспондента «URA.RU», в этот раз собралось порядка 250-300 человек, в том время как на прошлый митинг, который прошел 21 июня, явились около тысячи участников. Люди приходили на акцию протеста с детьми — например, один из малышей держал в руках трогательный плакат: «Хочу братика, а жить негде». Все остальные плакаты повторяли те, которые можно было увидеть на прошлых акциях протеста дольщиков.
Между тем краевые власти уже разработали комплекс мер, который должен помочь людям, оставшимся без жилья из-за недобросовестных подрядчиков. Помощь коснется клиентов девяти объектов, которые находятся в стадии банкротства (всего проблемных объектов 18, но половина пусть медленно, но строится). Но это устраивает далеко не всех дольщиков: активная группа считает, что уже заплатила за свое жилье, и не понимает, почему должна еще что-то доплачивать.