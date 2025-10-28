Кунгурскую горбольницу возглавил Сергей Вылегжанин
В Кунгуре новый главный врач
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кунгурской городской больнице назначили нового главного врача. Им стал Сергей Вылегжанин, ранее руководивший частной клиникой.
«Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень представила заведующим отделениями и руководителям подразделений Кунгурской больницы нового главного врача Сергея Вылегжанина. Он с 2008 года помогал одному из предпринимателей в реализации проекта по созданию в Кунгуре частной больницы „Доктор Айболит“. С 2015 года и до перехода в Кунгурскую больницу работал главным врачом „Доктора Айболита“», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
Сергей Вылегжанин родился в Кунгуре. Его отец возглавлял управление здравоохранения Кунгурского района. Сам Вылегжанин был ранее главным врачом Ленской ЦРБ, работал в Уинской ЦРБ и руководил пермской больницей №2.
