Кунгурскую горбольницу возглавил Сергей Вылегжанин

«Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень представила заведующим отделениями и руководителям подразделений Кунгурской больницы нового главного врача Сергея Вылегжанина. Он с 2008 года помогал одному из предпринимателей в реализации проекта по созданию в Кунгуре частной больницы „Доктор Айболит“. С 2015 года и до перехода в Кунгурскую больницу работал главным врачом „Доктора Айболита“», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».