Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Кунгурскую горбольницу возглавил Сергей Вылегжанин

28 октября 2025 в 14:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кунгуре новый главный врач

В Кунгуре новый главный врач

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кунгурской городской больнице назначили нового главного врача. Им стал Сергей Вылегжанин, ранее руководивший частной клиникой.

«Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень представила заведующим отделениями и руководителям подразделений Кунгурской больницы нового главного врача Сергея Вылегжанина. Он с 2008 года помогал одному из предпринимателей в реализации проекта по созданию в Кунгуре частной больницы „Доктор Айболит“. С 2015 года и до перехода в Кунгурскую больницу работал главным врачом „Доктора Айболита“», — сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Вылегжанин родился в Кунгуре. Его отец возглавлял управление здравоохранения Кунгурского района. Сам Вылегжанин был ранее главным врачом Ленской ЦРБ, работал в Уинской ЦРБ и руководил пермской больницей №2.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал