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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
01:15  20 июля 2017 0

В Курской области в ДТП погибли четыре ребенка и взрослый

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
Автомобиль Peugeot, в котором находились девять человек, развернулся через две сплошные полосыФото: depositphotos.com © URA.RU

Пять человек погибли и еще семеро пострадали в результате лобового столкновения автомашин в Курской области. Четверо из пяти погибших — несовершеннолетние.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на представителе УГИБДД по Курской области, авария произошла примерно в 19:30 (по московскому времени) в районе деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot, в котором находились девять человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся в лобовую с автомобилем Volkswagen.

В результате пять человек скончались на месте аварии от полученных травм, еще семеро были госпитализированы. Причины, по которым автомашина совершила опасный маневр, выясняются представителями ГИБДД.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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