01:15 20 июля 2017 0

Автомобиль Peugeot, в котором находились девять человек, развернулся через две сплошные полосы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пять человек погибли и еще семеро пострадали в результате лобового столкновения автомашин в Курской области. Четверо из пяти погибших — несовершеннолетние.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на представителе УГИБДД по Курской области, авария произошла примерно в 19:30 (по московскому времени) в районе деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot, в котором находились девять человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся в лобовую с автомобилем Volkswagen.

В результате пять человек скончались на месте аварии от полученных травм, еще семеро были госпитализированы. Причины, по которым автомашина совершила опасный маневр, выясняются представителями ГИБДД.