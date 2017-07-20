02:58 20 июля 2017 0

Официальная встреча президентов России и США длилась более двух часов Фото: официальный сайт президента РФ

Официальные представители Кремля и Белого дома отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита G20 в Гамбургеякобы провели не одну, а две встречи. И в Москве, и в Вашингтоне подобные утверждения называют абсурдными.

Так, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что главы государств перекинулись парой слов во время официального ужина, организованного хозяйкой саммита, канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Это был официальный ужин, он был организован канцлером Меркель, — приводит „RT на русском“ заявление Сары Сандерс. — Более 40 человек были там. У них был короткий разговор во время официального ужина».

По словам представителя администрации Трампа, подобные сообщения — продолжение антироссийской истерии в американских СМИ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и вовсе назвал употребление такого термина, как «тайная» или «секретная» встреча, абсурдом. По словам представителя главы государства, была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча, после которой на полях саммита президенты неоднократно обменивались мнениями и фразами. «Не было никаких тайных и секретных встреч. Утверждать об этом абсолютно абсурдно», — цитирует Дмитрия Пескова «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили о якобы имевшей место второй, неофициальной встрече Путина и Трампа. Подробности переговоров при этом не раскрывались.