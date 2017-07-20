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20 июля 2017
19 июля 2017
09:10  20 июля 2017 0

Вкладчики «Югры» начали получать выплаты от федерального банка, несмотря на протест Генпрокуратуры

Банк Югра. Сургут, банк югра
Получить свои деньги должны 260 тысяч человекФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вкладчики рухнувшего банка «Югра» начали получать страховые выплаты от филиала банка «ВТБ» во Владивостоке. Процедура выдачи денег стартовала утром 20 июля, передает RT.

10 июля Центральный банк России ввел временную администрацию в банке «Югра», заявив, что организация предоставила недостоверную отчетность и манипулировала со вкладами. Для выплаты денег 260 тысячам вкладчиков «Югры» были назначены банки-агенты: «Сбербанк», ВТБ 24, «ФК Открытие», «Россельхозбанк», и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

19 июля Генпрокуратура РФ выразила протест Центробанку в связи с решениями по банку «Югра». В ведомстве заявили, что Банк России не выявлял нарушений «Югрой» обязательных нормативов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Накануне старта выплат «КоммерсантЪ» сообщил, что они были срочно приостановлены. По данным газеты, поздно вечером, 19 июля, Агентство по страхованию вкладов разослало банкам-агентам письмо о приостановке выплат вкладчикам «Югры». В нем говорится, что такое решение принято из-за предписаний Генпрокуратуры в адрес Центрального банка России.

Дарья Александрович
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