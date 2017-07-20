07:36 20 июля 2017 0

Своих средств ждут 260 тысяч вкладчиков "Югры" Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Страховые выплаты вкладчикам рухнувшего банка «Югра» срочно приостановлены накануне их старта. Поздно вечером, 19 июля, Агентство по страхованию вкладов разослало банкам-агентам соответствующее письмо.

В документе говорится, что страховые выплаты приостанавливаются из-за предписаний Генпрокуратуры в адрес Центрального банка России, пишет «Коммерсантъ». Своих средств ждут 260 тысяч вкладчиков, объем страховой ответственности перед которыми достигает 173 млрд рублей.

Официально об остановке выплат пока объявлено не было. На сайте АСВ в последнем опубликованном сообщении от 19 июля говорится о том, что банки ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начнут возвращать деньги 20 июля.

Ранее Генеральная прокуратура России опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в «Югре» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка. Центральный банк России ответил, что рассмотрит заявление Генпрокуратуры и подготовит позицию в сроки, определенные протестом, сообщила «Национальная служба новостей».

Правозащитница Ирина Филиппова, работавшая управляющей в сургутском филиале«Югры», рассказывала в интервью «URA.RU» о причинах падения банка. По ее словам, на деньги клиентов финансовой организации добывали нефть.