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Главные новости Пермского края
10:05  20 июля 2017 0

Бывший пермский губернатор заставил подчиненного дуть мыльные пузыри

Олег Чиркунов вступился за ребенка, у которого не надувались мыльные пузыриФото: Олег Чиркунов

Экс-губернатор Пермского края, а ныне бизнесмен и владелец сети магазинов «Семья» Олег Чиркунов вступился за ребенка, у которого не надувались мыльные пузыри. Некачественную продукцию изымут из продажи.

«В „Большой Семье“ ко мне подошла девочка и пожаловалась, что купила мыльные пузыри, но они „не дуются“. Проверил, они действительно не дуются. Конечно, с пятой попытки я нашел тот, который дуется. Попросил дежурного по магазину подуть, результат такой же. Все это печально. Ребенок, который купит за 49 рублей эти пузыри, сильно расстроится», — написал в соцсетях Олег Чиркунов и снабдил публикацию грустным смайликом.

В итоге владелец «Семьи» дал указание снять пузыри с продажи и сделать заключение об их качестве. «Если мы с девочкой сильно не ошибаемся, производителя и поставщика занести в черный список, то есть закрыть доступ на наши полки, деньги покупателям вернуть», — вынес решение Чиркунов.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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