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20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
14:40  20 июля 2017 1

Скандальной пиарщице югорского правительства доверят работу с Москвой

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, царева вера
Вера Царева нашла способ удержаться в команде Натальи КомаровойФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Вера Царева переходит на работу в правительственное учреждение «Открытый регион». Там пиарщица возглавит работу проекта «Открытое правительство» — будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Об этом в четверг, 20 июля, сообщила «URA.RU» директор департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

«Ее обширный опыт работы в федеральных структурах будет востребован в реализации этого проекта», — комментирует Елена Шумакова.

Сама Вера Царева в разговоре с «URA.RU» не подтвердила данные сведения. «Я работаю в департаменте, и пока мне никто никаких предложений не делал. Но если это так, как вы говорите, то я считаю, что это достойное место для продолжения работы», — заявила она.

Вера Царева в данный момент занимает в департаменте Шумаковой должность начальника управления по обеспечению открытости органов власти. По словам источника агентства в ведомстве, это место достанется Галине Липатовой — помощнику первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова.

Как считают инсайдеры в правительстве, против госпожи Царевой сыграли многочисленные скандалы в подконтрольных «Белому дому» СМИ, столкновения с лидерами общественного мнения, массовые увольнения целых редакций.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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