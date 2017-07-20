Екатеринбургский блогер приговорен в Азербайджане к реальному сроку

Блогер Александр Лапшин, известный в Сети как Puertto, приговорен бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы. Ранее прокурор просил для Лапшина шесть с половиной лет колонии.
«За посещение Нагорного Карабаха он признан виновным в «незаконном пересечении государственной границы», — сообщает информационное агентство «Национальная служба новостей».
Как сообщало «URA.RU», Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу МВД Азербайджана. Блогер был включен в черный список азербайджанского МИД в 2011 году за то, что никогда не скрывал в своих записях в Интернете симпатий к непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которую Азербайджан считает своей территорией.
Тем не менее в 2015 году Лапшин въехал на территорию Азербайджана по украинскому паспорту. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, арестованный блогер имеет гражданство России, Украины и Израиля. Пограничники не опознали его, так как имя Лапшина в паспорте написано по-украински: «Олександр». Позже Лапшин сам похвастался в Сети, как провел азербайджанских пограничников. После этого азербайджанский МВД объявил его в международный розыск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что экстрадиция гражданина РФ в Азербайджан нарушает соглашение о союзном государстве России и Белоруссии.