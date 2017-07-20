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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
15:28  20 июля 2017 0

На Урале осужден депутат, подельник лидера ОПС «Уралмаш» Куковякина, скрывавшийся 10 лет

Судебное заседание по делу Александра Куковякина. Екатеринбург, куковякин александр
Вся компания, кравшая деньги "Тавдинского электролизного завода", теперь в сборе за решеткойФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экстрадиция Александра Куковякина
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В тавдинском районном суде вынесен приговор Юрию Косареву — депутату Тавдинской районной думы, генеральному директору «Тавдинского гидролизного завода». Косарев десять лет скрывался от наказания в ОАЭ.

«Косарев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По данным следствия, Юрий Косарев является одним из соучастников мошенничества, совершенного в 2004 году Александром Куковякиным, Сергеем Багреевым и Фанией Наяновой. Были похищены более 2,6 млн рублей с использованием поддельных документов, принадлежащих ОАО «Тавдинский гидролизный завод» и предназначенных для выплаты зарплаты.

Остальные подельники Косарева были осуждены ранее. В 2007 году суд приговорил Багреева к 6,5 года ИК общего режима. В 2008 году осудили Наянову, она получила 5 лет ИК общего режима. Экс-депутата гордумы Екатеринбурга, лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина в феврале 2016 года приговорили к 5 годам ИК общего режима. Куковякин с 2005 по 2015 год скрывался в ОАЭ и был выдан России по линии Интерпола. Юрий Косарев также скрывался в ОАЭ, его задержали в марте 2017 года в аэропорту «Кольцово» сразу после его возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов.

Юрий Косарев приговорен к трем годам колонии общего режима и 150 тысячам рублей штрафа.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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