Далматовский районный суд в четверг, 20 июня, отказал антиуранщикам в иске к предприятию «Далур» (входит в структуру госкорпорации Росатом) с требованием признать разработку месторождения урана Добровольное экологически опасной. Об этом «URA.RU» сообщила сопредседатель движения и истец Любовь Кудряшова.
«Мы считаем это решение беззаконным. Суд никак не учел содержание Федерального Закона „Об охране окружающей среды“, согласно которому любая планируемая деятельность считается опасной, пока не проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — подчеркнула Кудряшова, — Ответчик не скрывает, что такой оценки нет. Но судья признал деятельность по добыче урана экологически безопасной без ОВОС. Печально, но закон в России не работает для „хозяев жизни“ и тех, кто будет добывать уран».
Сдаваться антиуращики не собираются. На 2 августа назначено заседание Верховного суда по иску активистов к правительству РФ и премьеру Дмитрию Медведеву, которое, возможно, пройдет в Курганском областном суде посредством видеоконференцсвязи. А 9 августа активисты будут судиться с правительством Курганской области.
Также Кудряшова сообщила, что в Курганский суд группа направила еще два иска к отделу геологии и лицензирования по Курганской области (Курганнедра).
«Курганнедра объявили „Далур“ первооткрывателем Хохловского месторождения (Шумихинский район- ред.). Это ложь. Однако „Далур“ по этой причине получил месторождение в разработку без конкурсов или аукционов и за бесценок. Мы требуем признать лицензию на Хохловское месторождение недействительной, — пояснила Кудряшова.— Также Курганцендра с привлечение института произвели переоценку месторождения Добровольное, с тем чтобы убрать с баланса редкоземельные металлы. В связи с этим первоначальный стандартный платеж уменьшился с 960 млн до 80 млн рублей, которые „Далур“ заплатил в этом году. Мы считаем, что почти 1 млрд рублей был украден у зауральцев».
Активисты из числа жителей Зауралья опасаются, что добыча урана в Звериноголовском районе методом подземного выщелачивания может привести к радиоактивному и химическому загрязнению реки Тобол, местных озёр и подземных вод. Общественники требуют провести независимую экологическую экспертизу месторождения Добровольное. Подписи граждан под этим требованием собирают не только в Курганской области, но и в соседних регионах.
В июне победитель аукциона на право разведки и добычи урана на месторождении Добровольное — АО «Далур» — начал проведение экологического мониторинга в Звериноголовском районе. Специалисты уранодобывающего предприятия утверждают, что условия Добровольного идентичны месторождениям Уксянское и Далматовское, где много лет ведется добыча урана.