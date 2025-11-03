Банкет у бассейна и опохмел-бранч: курганские санатории готовятся к Новому году

Санатории начали предлагать новогодние туры курганцам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области два санатория начали продажу новогодних туров: «Сосновая роща» и «Лесники». Корреспондент URA.RU изучил предложения и цены здравниц на праздник.

Санаторий «Лесники» в Кетовском округе предлагает несколько вариантов встречи Нового года с заездом 31 декабря и выездом 2 января. Традиционной вариант — банкет в ресторане. Предусмотрена шоу-программа с ведущими из Тюмени. Второй вариант — празднование в термах, доступен гостям с детьми старше 14 лет. Помимо бассейна там будут танцы, шоу, банкет, баня. Для желающих праздновать семьей или с друзьями есть тариф «Новый год в номере». В этом случае еду предложат заказать в номер за дополнительную плату. Стоимость зависит от выбранного тарифа и размещения (номер, корпус, домик). Например, номер «Стандарт» с банкетом в ресторане на взрослого обойдется в 32 000 рублей (на ребенка в возрасте до 10 лет — 22000), с банкетом в термах будет дороже — 34 500 рублей.

Новогодний тур в «Сосновой роще» (Звериноголовский округ) также предполагается на двое суток — с 31 декабря по 2 января. В программе: открытие Елки, живой вокал и выступление кавер-группы, банкет, фейерверк. А 1 января опохмел-бранч (поздний завтрак) с ухой под развлекательную программу. Затем отпустят в лес на пикник у Чудо-дерева. Вечером выступит танцевальный ансамбль, гость из Тюмени покажет шоу фокусов. Будут работать сауна, бассейн, спа. Если бронировать до декабря, при проживании в номере стандарт тур стоит — 20 000 рублей на человека, — при проживании в номере люкс — 23 000 рублей, дети до 14 лет — 13 000 рублей.

