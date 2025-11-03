В Курганской области суд обязал школу выплатить компенсацию за травму ученицы

В Курганской области детские шалости обернулись травмой и судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области Шадринский районный суд обязал местную школу выплатить компенсацию морального вреда в адрес ученицы младших классов. Девочка получила травму в образовательном учреждении. Об этом сообщается в материалах суда.

«При рассмотрении дела установлено, что Шадринской межрайонной прокуратурой по обращению матери несовершеннолетней проведена проверка по вопросу защиты прав малолетней дочери. Установлено, что за медицинской помощью обратилась малолетняя с диагнозом „Ушибленная ссадина ротовой полости и нижней губы“. Дети после посещения столовой, в отсутствии классного руководителя, находились в холле на первом этаже здания МБОУ „СОШ“, где произошел инцидент», — говорится в материалах на сайте Шадринского районного суда.

Как следует из материалов суда, трое детей в холле решили покружиться. Один ребенок взял за руки одну девочку и покружил, потом стал кружиться со второй. Затем по просьбе ученицы резко остановился, и школьницы столкнулись друг с другом, в результате чего одна из них получила травму. Ей понадобилась медицинская помощь. Материалы были переданы в подразделение по делам несовершеннолетних, однако в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления в действиях детей.

Тем не менее, травма сказалась на здоровье и психологическом состоянии девочки. Прокурор просил взыскать со школы компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 50 000 рублей. Суд пришел к выводу, что случившееся произошло из-за ненадлежащего надзора за учениками классного руководителя школы, а ответчиком не были обеспечены безопасные условия нахождения ребенка в данном учреждении.

Не согласившим с принятым решением, представитель ответчика школы, а также представители мэрии Шадринска, Отдела опеки и попечительства Отдела образования его обжаловали. Однако апелляционным определением Курганского областного суда решение Шадринского районного суда было оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.