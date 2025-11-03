Вандалы устроили погром на кладбище в Курганской области. Видео
Неизвестные вырвали кресты и сломали надгробия на кладбище в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вандалы разгромили десятки могил на кладбище в селе Верхнеключевское Катайского округа Курганской области. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
«В селе Верхнеключевское Катайского округа вандалы разгромили могилы на местном кладбище. Подсудное дело, однако. Хочется, чтобы их нашли», — сообщается в паблике «За Курганами» в соцсети «ВКонтакте».
Местные жители сняли на видео последствия визита злоумышленников на погост. Неизвестные повредили надгробия, сломали кресты, разбили памятники и осквернили захоронения. Точное количество пострадавших могил и масштаб ущерба еще предстоит оценить. Информация передана в правоохранительные органы.
Ранее в Кургане вандалы разгромили остановку общественного транспорта, что побудило местные власти усилить работу по выявлению и задержанию нарушителей. Злоумышленники разбили стекло на автобусной остановке по проспекту Конституции.
