Стилизованный портрет президента РФ Владимира Путина украсил обложку уже сверстанного номера журнала Time, который выйдет в свет 31 июля. Главной темой выпуска стало якобы вмешательство России в американские выборы.
Как сообщает «Газета.ру», лицо президента России угадывается во множестве стандартных иконок учетных записей разных оттенков серого цвета. На обложку также вынесен заголовок главной статьи выпуска: «Секретный план, чтобы сорвать заговор Путина по выборам».
Отметим, Владимир Путин стали лицом обложки тайм в 2007 году — тогда издание назвало его человеко года и поместило рядом с его портретом подпись «Царь новой России»