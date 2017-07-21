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Главные новости Пермского края
09:53  21 июля 2017 0

В Пермском крае массово гибнет рыба. Камское водохранилище под угрозой

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Жителей Ильинского района просят не ходить на рыбалкуФото: Государственный надзор охраны водных биологических ресурсов и среды их обитатния © URA.RU

Жителей Ильинского района просят не ходить на рыбалку — в одной из рек происходит массовый мор рыбы. Мертвые животные могут попасть в Камское водохранилище.

Единая диспетчерская служба Карагайского района передала своим коллегам в Ильинском районе, что в реке Нердва происходит массовая гибель рыбы. ЕДДС Ильинского района разместила эту информацию в соцсетях.

«Рыба по течению может попасть в реку Обва. Уважаемые граждане! Во избежание возможного отравления или заражения временно откажитесь от рыбной ловли. По возможности оповестите соседей, родственников и знакомых», — говорится в сообщении.

Нердва — это приток реки Обвы, которая в свою очередь впадает в Обвинский залив Камского водохранилища.

Напомним, летом прошлого массовый мор рыбы происходил во многих территориях Пермского края, но тогда причиной была аномальная жара. Из-за высокой температуры очень рано началось цветение воды — водоросли поглощали кислород и выделяли токсические продукты. Что стало причиной массовой гибели рыбы в этот раз — выясняют специалисты.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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