Жителей Ильинского района просят не ходить на рыбалку — в одной из рек происходит массовый мор рыбы. Мертвые животные могут попасть в Камское водохранилище.
Единая диспетчерская служба Карагайского района передала своим коллегам в Ильинском районе, что в реке Нердва происходит массовая гибель рыбы. ЕДДС Ильинского района разместила эту информацию в соцсетях.
«Рыба по течению может попасть в реку Обва. Уважаемые граждане! Во избежание возможного отравления или заражения временно откажитесь от рыбной ловли. По возможности оповестите соседей, родственников и знакомых», — говорится в сообщении.
Нердва — это приток реки Обвы, которая в свою очередь впадает в Обвинский залив Камского водохранилища.
Напомним, летом прошлого массовый мор рыбы происходил во многих территориях Пермского края, но тогда причиной была аномальная жара. Из-за высокой температуры очень рано началось цветение воды — водоросли поглощали кислород и выделяли токсические продукты. Что стало причиной массовой гибели рыбы в этот раз — выясняют специалисты.