11:00 21 июля 2017 0

Рыбу не травили нефтепродуктами - решили ученые после экспертизы Фото: читатели "URA.RU"

Ученые озвучили результаты экспертизы проб, взятых с места массового замора рыбы в Обской губе. Как сообщила «URA.RU» первый замдиректора по научной работе Госрыбцентра Яна Капустина, токсикологический фактор не обнаружен. Это значит, что рыба не отравилась.

«К сожалению, нам не удалось провести анализ самих рыб, так как они слишком долго находились на свежем воздухе и стали гнить. Пробы воды и грунта показали, что нормы вредных веществ не превышены. Массовый замор произошел не из-за токсического фактора. Можно предполагать, что первоначальная теория о том, что рыба задохнулась из-за низкого содержания кислорода в воде, была верна. В то же время на тот период, когда были взяты пробы воды, уже произошло ее освежение, кислород был в норме. Вероятнее всего, замор случился раньше», — сказала специалист.

Фотографии берегов, усыпанных тоннами мертвой рыбы, появились в Сети в начале июля. В редакцию «URA.RU» их прислали читатели. Как сообщал «Красный Север» со ссылкой на ученых, погибло от десяти до пятнадцати тысяч тонн рыбы. В пятницу, 21 июля, подтвердить эту цифру никто не взялся — ни специалисты Госрыбцентра, ни сотрудники отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО. Ранее ученые заявляли, что рыбу никто не травил, из-за позднего паводка она задохнулась в заморной воде.