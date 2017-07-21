Честер Беннингтон покончил с собой после выпуска нового клипа Linkin Park. ВИДЕО

Смерть вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стала шоком для его коллег. За несколько часов до трагедии Linkin Park опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню Talking to Myself.
В клипе содержатся отрывки записи живого выступления группы. В комментариях подписчики оставляют соболезнования. Коллега Честера Беннингтона Майк Шинод написал в Twitter, что потрясен и убит горем.
Музыкант свел счеты с жизнью в собственной квартире. Известно также, что Беннингтон ушел из жизни в день рождения своего близкого друга Криса Корнелла, покончившего с собой 18 мая. У вокалиста осталось шестеро детей.
Вокалист группы Lumen Рустем Булатов, который является поклонником группы Linkin Park, рассказал, что смерть Честера Беннингтона является большой утратой. По его мнению, группа и сам Честер Беннингтон изменили рок-музыку. «Очень сильно своим творчеством повлиял на весь рок. Яркий пример того, как музыка разных стилей и направлений может смешиваться в нечто интересное. Это было их отличительной чертой — стирались грани между хип-хопом, роком и электронной музыкой», — рассказал музыкант RT.