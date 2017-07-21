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21 июля 2017
Главные новости Москвы
12:05  21 июля 2017 0

Честер Беннингтон покончил с собой после выпуска нового клипа Linkin Park. ВИДЕО

Музыкант покончил с собой в день рождения погибшего другаФото: Википедия

Смерть вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стала шоком для его коллег. За несколько часов до трагедии Linkin Park опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню Talking to Myself.

В клипе содержатся отрывки записи живого выступления группы. В комментариях подписчики оставляют соболезнования. Коллега Честера Беннингтона Майк Шинод написал в Twitter, что потрясен и убит горем.

Музыкант свел счеты с жизнью в собственной квартире. Известно также, что Беннингтон ушел из жизни в день рождения своего близкого друга Криса Корнелла, покончившего с собой 18 мая. У вокалиста осталось шестеро детей.

Вокалист группы Lumen Рустем Булатов, который является поклонником группы Linkin Park, рассказал, что смерть Честера Беннингтона является большой утратой. По его мнению, группа и сам Честер Беннингтон изменили рок-музыку. «Очень сильно своим творчеством повлиял на весь рок. Яркий пример того, как музыка разных стилей и направлений может смешиваться в нечто интересное. Это было их отличительной чертой — стирались грани между хип-хопом, роком и электронной музыкой», — рассказал музыкант RT.

Нина Калинина
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