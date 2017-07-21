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21 июля 2017
Главные новости Москвы
12:21  21 июля 2017 0

Елена Летучая показала оголенную грудь на отдыхе в Греции. «Лучше, чем у Семенович». ФОТО

Елена Летучая выбрала для отпуска пляжи ГрецииФото: "Инстаграм"

Ведущая телешоу «Ревизорро» Елена Летучая выложила в Instagram пикантный снимок с отдыха. Знойная блондинка предстала в миниатюрном черном бикини, показав грудь во всей красе.

Телеведущая еще два дня назад сообщила своим подписчикам, что вместе с супругом Юрием Анашенковым отправляется на долгожданный отдых в Грецию.

«А нам всё равно, А нам всё равно, Не боимся мы Волка и сову… Песенка для недругов! Улыбайтесь злюкам и они подобреют», — посоветовала Летучая своим подписчикам.

«Ах, Лена, Вы роскошная женщина!!! У вас грудь, Елена, лучше Семенович! Обалденная», — расхваливают телеведущую подписчики.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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