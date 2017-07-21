Ведущая телешоу «Ревизорро» Елена Летучая выложила в Instagram пикантный снимок с отдыха. Знойная блондинка предстала в миниатюрном черном бикини, показав грудь во всей красе.
Телеведущая еще два дня назад сообщила своим подписчикам, что вместе с супругом Юрием Анашенковым отправляется на долгожданный отдых в Грецию.
«А нам всё равно, А нам всё равно, Не боимся мы Волка и сову… Песенка для недругов! Улыбайтесь злюкам и они подобреют», — посоветовала Летучая своим подписчикам.
«Ах, Лена, Вы роскошная женщина!!! У вас грудь, Елена, лучше Семенович! Обалденная», — расхваливают телеведущую подписчики.