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Главные новости Пермского края
13:11  21 июля 2017 0

В Пермском крае началась регистрация кандидатов в губернаторы

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, урна для голосования, выборы
Подписи в краевой избирком должны сдать семь человекФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Избирательная комиссия Пермского края начала прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. С 21 по 26 июля документы должны сдать семь человек. Врио губернатора Максим Решетников, вероятнее всего, пойдет в избирком на следующей неделе.

Документы на регистрацию должны подать Ирина Филатова (КПРФ), Андрей Степанов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Константин Окунев («Города России»), Олег Хараськин («Партия Великое Отечество»), Владимир Аликин («Справедливая Россия») и врио губернатора Максим Решетников, который идет на выборы от «Единой России». Последний, как пояснили «URA.RU» в его штабе, вероятнее всего, отправится в избирком не ранее следующей недели.

Чтобы зарегистрироваться, необходимы 234 подписи, при этом сдать кандидат может не более 245. От 51 до 53 подписей должны принадлежать главам и депутатам муниципальных районов или городских округов. В соответствии с действующим законодательством подписи надо собрать не менее чем в 36 муниципалитетах края.

В течение десяти дней после подачи документов избирком должен будет проверить форму подписного листа, достоверность персональных данных и полномочий депутатов и глав, поставивших подписи в поддержку кандидата, а также уникальность поставленной подписи.

Вместе с подачей документов каждый кандидат в губернаторы должен представить по три кандидатуры на должность сенаторов. От Максима Решетникова в этот список, вероятнее всего, войдет член Совета Федерации Андрей Климов.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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