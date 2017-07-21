Муниципальный фильтр на выборах глав регионов России может быть доработан к Единому дню голосования в 2018 году. Об этом сегодня в кулуарах молодежного образовательного форума «Территория Смыслов», который проходит во Владимирской области, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Речь не идет о его обязательной отмене. Идея проверки кандидатов через муниципальный фильтр понятная, в ней есть свой смысл. Но если она превращается в идею не пустить, это уже вызывает вопросы. Очевидно, требуется ревизия законодательства, и, думаю, что в течение года, без суеты, мы это сделаем в рамках рабочей группы», — сказал Кириенко.
По действующему законодательству, чтобы стать кандидатом в губернаторы, необходимо получить определенное количество сторонников среди депутатов муниципальных дум субъекта федерации. Эту практику часто критикуют, считая, что мало кто имеет возможность пройти этот фильтр.