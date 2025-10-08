Visa и Mastercard могут отключить в России: нужно ли менять карты и в чем причина решения

Постепенный отказ от использования банковских карт Visa и Mastercard на территории России происходит из-за завершения срока действия их сертификатов безопасности. Об этом сообщил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. Начиная с 1 января 2025 года, все чипы перестанут соответствовать требованиям международных платежных систем, что непосредственно отразится на обеспечении безопасности проводимых операций. Почему это произошло и как заменить старые карты — в материале URA.RU.
Почему это происходит
Глава НСПК заявил, что решение о прекращении работы карт связано с рисками безопасности, в связи с прекращением действия сертификатов безопасности. На данный момент сертификаты просрочились на всех картах Visa и Mastercard.
Ранее платежные системы самостоятельно продлевали сроки действия сертификатов безопасности, но начиная с 2022 года решение о возможности обслуживания подобных карт в своих терминалах принимают непосредственно банки. Тогда банки совместно с НСПК прекратили выпуск новых карт, однако продлили срок действия уже существующих. Данное решение было обусловлено опасениями относительно возможного дефицита пластиковых карт и чипов, связанных с западными санкциями и ускоренной заменой карт россиянами.
Что такое сертификат безопасности
Сертификат безопасности — это документ или цифровой ключ, который подтверждает соответствие продукции или интернет-ресурса установленным стандартам безопасности и защищает данные пользователей при передаче. Банковские карты имеют сертификаты эмитента (документ, выданный организацией (эмитентом), который подтверждает ваши права на ценные бумаг), которые могут не совпадать сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки.
В июле ЦБ заявлял о прекращении обслуживания карт
Банк России еще в июле принял решение о прекращении обслуживания карт российских банков с платежными системами Visa и Mastercard. В данных момент определяется когда это решение вступит в силу. По заявлению Банка России, сроки будут достаточно разумными для того, чтобы банки успели заменить эти карты на аналогичные с платежной системой Мир, срочная замена карт Visa и Mastercard в данный момент не требуется.
Нужно ли менять карты Visa и Mastercard
Центробанк заявил, что на текущий момент нет острой необходимости в срочной замене банковских карт систем Visa и Mastercard на отечественные аналоги. Кредитные организации своевременно проинформируют своих клиентов о необходимости перевыпуска карт, если такая потребность возникнет в будущем.
В Центробанке также напомнили, что для перевыпуска карты Visa или Mastercard на карту национальной платежной системы «Мир» клиентам достаточно обратиться в свой банк. Это можно сделать несколькими способами: лично посетить отделение, заказать новую карту через мобильное приложение или личный кабинет на сайте банка, а также связаться со службой поддержки. Для оформления физической карты потребуется предъявить паспорт и заполнить соответствующее заявление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.