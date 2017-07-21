Фекальное озеро в Лабытнанги ликвидируют через полтора года

Власти отчитались о строительстве очистных сооружений в Лабытнанги. Городским экологическим бедствием является полигон сточных вод, куда отправляют фекальные воды из септиков — около 1,5 тысяч тонн ежедневно. Оттуда они попадают в водоемы. Этот отстойник после введения комплексов очистных сооружений (КОС) будет использоваться меньше.
В правительстве Ямала сообщили, что первый пусковой КОС будет введен до конца 2017 года. Полное окончание строительства объекта намечено на конец 2018 года.
«Мы разделили работы по объекту на два пусковых комплекса. Первый этап — технологический — планируем ввести уже в этом году, — пояснил замдиректора окружной дирекции капстроительства и инвестиций Анатолий Палюга. — Будут запущены цех механической очистки, один биореактор, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция. Смонтированы металлоконструкции и в процессе монтажа находятся сэндвич-панели цеха механической очистки. Дальше начнутся отделочные и кровельные работы. Также будет запущен один биореактор, где непосредственно производится очистка».
Он добавил, что старые очистные сооружения будут демонтированы и в ходе строительства заменены на новые. Мощность объекта рассчитана с учетом дальнейшего развития города, заявили в пресс-службе правительства Ямала.
«Часть оборудования находится в процессе изготовления. Его везут со всей страны, часть из зарубежья, часть изготавливает сама подрядная организация индивидуально для этого объекта», — пояснил начальник строительной бригады ООО «Спинокс» Виктор Болдин.
Объект возводится на деньги окружного бюджета. Ранее глава города Марина Трескова оценивала сумму вложений в 40 млн рублей.
Из-за низкого качества питьевой водопроводной воды жителям Лабытнанги приходится пользоваться привозной. Роспотребнадзор привлекал к ответственности мэрию Лабытнанги за плохое качество воды.