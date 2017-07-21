{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
15:42  21 июля 2017 0

Фекальное озеро в Лабытнанги ликвидируют через полтора года

Кременкуль. Очистные. Стоки. Говны. Сосновский район. Челябинск, стоки
В Лабытнанги есть фекальный отстойник, куда сливают сточные воды из септиков (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти отчитались о строительстве очистных сооружений в Лабытнанги. Городским экологическим бедствием является полигон сточных вод, куда отправляют фекальные воды из септиков — около 1,5 тысяч тонн ежедневно. Оттуда они попадают в водоемы. Этот отстойник после введения комплексов очистных сооружений (КОС) будет использоваться меньше.

В правительстве Ямала сообщили, что первый пусковой КОС будет введен до конца 2017 года. Полное окончание строительства объекта намечено на конец 2018 года.

«Мы разделили работы по объекту на два пусковых комплекса. Первый этап — технологический — планируем ввести уже в этом году, — пояснил замдиректора окружной дирекции капстроительства и инвестиций Анатолий Палюга. — Будут запущены цех механической очистки, один биореактор, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция. Смонтированы металлоконструкции и в процессе монтажа находятся сэндвич-панели цеха механической очистки. Дальше начнутся отделочные и кровельные работы. Также будет запущен один биореактор, где непосредственно производится очистка».

Он добавил, что старые очистные сооружения будут демонтированы и в ходе строительства заменены на новые. Мощность объекта рассчитана с учетом дальнейшего развития города, заявили в пресс-службе правительства Ямала.

«Часть оборудования находится в процессе изготовления. Его везут со всей страны, часть из зарубежья, часть изготавливает сама подрядная организация индивидуально для этого объекта», — пояснил начальник строительной бригады ООО «Спинокс» Виктор Болдин.

Объект возводится на деньги окружного бюджета. Ранее глава города Марина Трескова оценивала сумму вложений в 40 млн рублей.

Из-за низкого качества питьевой водопроводной воды жителям Лабытнанги приходится пользоваться привозной. Роспотребнадзор привлекал к ответственности мэрию Лабытнанги за плохое качество воды.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров