Путин раскрыл свой псевдоним разведчика

Президент России Владимир Путин во время «Недетского разговора» в центре «Сириус» в Сочи рассказал о своем псевдониме во время обучения на разведчика.
Отвечая на вопрос школьника о том, какой ник выбрал бы себе, если бы пользовался соцсетями, Путин пояснил, что назвался бы своим настоящим именем. Однако президент тут же отметил, что когда обучался в школе разведчиков, то у него был псевдоним «Платов». «У всех были псевдонимы, потому что работа такая — предполагает определенную долю конспирации», — уточнил президент.
Сегодня, 21 июля, российский лидер встречается с детьми в центре «Сириус» в Сочи. Чтобы задать вопрос Путину, в центре собрались более 800 детей из 66 регионов страны. Прямая трансляция встречи президента с детьми идет на телеканале НТВ с 16 часов московского времени.