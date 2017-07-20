Путин в Сочи встретится с 800 участниками образовательной программы «Сириус»

Встреча президента с талантливыми детьми состоится в курортном городе 21 июля. Прямая трансляция встречи президента с детьми будет показана по телеканалу НТВ 21 июля в 16 часов московского времени.
Более 800 детей, принявших участие в июльской образовательной программе, приехали в центр «Сириус» из 66 регионов страны.
«В центре „Сириус“ собрались талантливые дети, обучающиеся по направлениям „Наука“, „Искусство“ и „Спорт“. Этот центр открыт фондом „Талант и успех“ по инициативе Владимира Путина. Ежемесяно в лагере отдыхают и учатся сотни детей. С начала работы образовательного центра „Сириус“ обучение здесь прошли более 15 тысяч одаренных школьников из 85 регионов России», — сообщает агентство ТАСС.
Также вопросы Владимиру Путину смогут задать все желающие через официальный аккаунт телеканала НТВ в соцсети «ВКонтакте». Самые интересные попадут в программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным».