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Главные новости Курганской области
19:58  21 июля 2017 0

Уральская красотка стала Miss Maxim с короной в виде трусов. ФОТО

Екатерина Котаро из Шадринска победила в конкурсе мужского журнала Maximфото: из архива Владимира Маркина со страницы в Facebook

Екатерина Котаро из Шадринска стала победительницей конкурса Miss Maxim 2017. Церемония награждения прошла в четверг, 20 июля, в Москве.

Корону для Miss Maxim известный ювелир Владимир Маркин создал в виде перевернутых женских трусиков с буквой «М». «И никто не догадался, что у девушки на голове трусы! Не удержался, было очень весело! — написал ювелир на своей странице в Facebook. — Трусы-корона для Мисс Максим 2017 получились из анодированного титана с позолоченным серебром и всякими камнями».

Шадринская фотомодель Екатерина Котаро ведет свой блог, пишет стихи, начала работу над книгой. На своей странице в соцсетях в пятницу, 21 июля, она написала, что подыскивает квартиру с мебелью в Екатеринбурге и готова заселиться с «воспитанным» котом «хоть вечером». Связаться с девушкой не удалось, так как она находится в дороге. Ожидается, что шадринская красавица появится на обложке сентябрьского номера журнала Maxim.

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Екатерина Котаро ведет свой блог, пишет стихи, начала работу над книгой фото: Владислав Оплетаев

Анна Бояркина
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