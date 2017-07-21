Екатерина Котаро из Шадринска стала победительницей конкурса Miss Maxim 2017. Церемония награждения прошла в четверг, 20 июля, в Москве.
Корону для Miss Maxim известный ювелир Владимир Маркин создал в виде перевернутых женских трусиков с буквой «М». «И никто не догадался, что у девушки на голове трусы! Не удержался, было очень весело! — написал ювелир на своей странице в Facebook. — Трусы-корона для Мисс Максим 2017 получились из анодированного титана с позолоченным серебром и всякими камнями».
Шадринская фотомодель Екатерина Котаро ведет свой блог, пишет стихи, начала работу над книгой. На своей странице в соцсетях в пятницу, 21 июля, она написала, что подыскивает квартиру с мебелью в Екатеринбурге и готова заселиться с «воспитанным» котом «хоть вечером». Связаться с девушкой не удалось, так как она находится в дороге. Ожидается, что шадринская красавица появится на обложке сентябрьского номера журнала Maxim.