21:40 21 июля 2017 5

Для Ульяновска это уже второе громкое изнасилование несовершеннолетней. В первом случае пострадала Диана Шурыгина Фото: Википедия

В Ульяновске новый скандал, связанный с изнасилованием несовершеннолетней. 14-летняя победительница конкурсов красоты «Маленькая мисс Россия» и «Маленькая красавица Поволжья» была изнасилована морковью на вечеринке. Представители золотой молодежи поиздевались над пьяной девочкой и выложили видео в Интернет. На утро она увидела ролик, рассказала обо всем маме, после чего они составили заявление в полицию, передает агентство Nation News.

Специалисты СУ СКР немедленно задержали и арестовали 19-летнего парня, который участвовал в съемке чудовищного видео, а его 16-летняя сообщница была отпущена домой. Как уточняет «телеканал 360», эта девушка не только не проявила солидарности, но и заявила, что все были пьяны, и пострадавшая сама была не против. Сама же «Маленькая мисс» сказала, что даже не поняла, что происходит из-за сильного алкогольного опьянения.

Ранее на «Первом канале» в программе «Пусть говорят» на всю страну прогремел скандал вокруг другой изнасилованной несовершеннолетней из Ульяновска — Дианы Шурыгиной. Безумная история разразилась вокруг 17-летней девушки, за изнасилование которой в ходе молодежной вечеринки 21-летний Сергей Семенов получил семь лет колонии строгого режима. В последствии наказание изменили на три года лишения свободы в тюрьме общего режима. Программа получила колоссальные рейтинги. Позднее Шурыгина попала в психиатрическую больницу из-за нестабильного психического состояния, напоминает «Национальная служба новостей».