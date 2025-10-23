Губернатор рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Рязанскую область
Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА
В Рязанской области ночью 23 октября произошел пожар на предприятии из-за падения обломков украинского беспилотника. При этом силами ПВО были сбиты 14 БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков.
«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятий», — написал глава региона в своем telgram-канале. Предварительно, пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают размер материального ущерба. На месте работают оперативники. Малков напомнил, что публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествий запрещено.
Беспилотник ВСУ попал в автомобиль в Брянской области. В результате атаки погибла женщина. Об это рассказал глава региона Александр Богомаз. Он также сообщал о трех перехваченных украинских БПЛА над Брянской областью. О сбитых беспилотниках сообщалось еще в нескольких российских регионах. Карта атак дронов ВСУ — в материале URA.RU.
