Губернатор рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Рязанскую область

Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Рязанской области ночью 23 октября произошел пожар на предприятии из-за падения обломков украинского беспилотника. При этом силами ПВО были сбиты 14 БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков.

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятий», — написал глава региона в своем telgram-канале. Предварительно, пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают размер материального ущерба. На месте работают оперативники. Малков напомнил, что публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествий запрещено.