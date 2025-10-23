Украина атаковала Россию почти 140 беспилотниками
23 октября 2025 в 09:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы российской ПВО обнаружили и перехватили 139 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Как следует из сводки военного ведомства, вражеская атака была предотвращена над рядом регионов страны.
