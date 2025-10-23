Россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена

Выплату пенсий могут приостановить по ряду причин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выплата пенсии может быть приостановлена, если гражданин не получал ее в течение шести месяцев подряд. Такое правило и ряд других закреплены в пенсионном законодательстве РФ. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Такая ситуация (приостановление выплаты пенсии из-за ее неполучения в течение шести месяцев, — прим. URA.RU) может случиться, если счет для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах пенсионер не подал», — пояснил Александр Хаминский в беседе с RT. Юрист подчеркнул, что приостановление возможно также в том случае, если в территориальный орган Соцфонда РФ поступили документы о выезде пенсионера на постоянное жительство в другое государство, которое, согласно международному договору, берет на себя обязательства по пенсионному обеспечению.