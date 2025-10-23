Логотип РИА URA.RU
Общество

Выплаты и пенсии

Россиянам назвали условия, при которых выплата пенсии может быть приостановлена

Юрист Хаминский: выплату пенсии могут приостановить в соответствии с законом
23 октября 2025 в 10:06
Выплату пенсий могут приостановить по ряду причин

Выплату пенсий могут приостановить по ряду причин

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выплата пенсии может быть приостановлена, если гражданин не получал ее в течение шести месяцев подряд. Такое правило и ряд других закреплены в пенсионном законодательстве РФ. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. 

«Такая ситуация (приостановление выплаты пенсии из-за ее неполучения в течение шести месяцев, — прим. URA.RU) может случиться, если счет для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах пенсионер не подал», — пояснил Александр Хаминский в беседе с RT. Юрист подчеркнул, что приостановление возможно также в том случае, если в территориальный орган Соцфонда РФ поступили документы о выезде пенсионера на постоянное жительство в другое государство, которое, согласно международному договору, берет на себя обязательства по пенсионному обеспечению.

Кроме того, приостановление коснется не только страховой пенсии, но и пенсии по потере кормильца. По словам эксперта, если получатель пенсии по потере кормильца в возрасте от 18 до 23 лет завершил обучение в школе и не предоставил документы, подтверждающие очное обучение, выплата будет приостановлена. Если в течение шести месяцев основания для приостановления не будут устранены, выплата пенсии прекратится полностью. Также выплаты прекращаются в случае смерти пенсионера или признания его умершим либо безвестно отсутствующим.

