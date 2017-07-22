00:42 22 июля 2017 0

Демьян Кудрявцев лишился гражданства России из-за ложных данных в миграционной анкете ФОТО: instagram@damiank

Демьяна Кудрявцева, семья которого владеет газетой «Ведомости», лишили гражданства России. По данным РБК, бизнесмен уже сдал российский паспорт и в ближайшее время покинет страну.

Решение о лишении Кудрявцева гражданства РФ было принято МВД 2 февраля 2017 года. Информация об этом содержится в письме бизнесмену от замглавы отдела по вопросам гражданства Московского главка МВД Ирины Цыпляевой. Причиной аннулирования гражданства стало «использование подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений».

В прошлом году главное управление МВД по вопросам миграции выиграло дело о признании ложными сведений, предоставленных бизнесменом для получения гражданства. Сам бизнесмен отмечал, что в заполненной им анкете, ложной информации он не указывал. Источники РБК сообщают, что Кудрявцев сдал российский паспорт 16 марта. В данный момент бизнесмен находится на территории РФ в качестве гражданина Израиля. По окончанию периода в 90 дней, предусмотренного безвизовым соглашением между двумя странами, Кудрявцеву придется покинуть Россию.

Напомним, что Кудрявцев являлся гендиректором издательского дома «Коммерсант» с 2006 по 2012 годы. В 2015 году компании, принадлежавшие бизнесмену, выкупили у финской медиагруппы Sanoma 33,3% акций компании Delovoi Standard, которой принадлежали газеты «Ведомости», Moscow Times и ряд других изданий.