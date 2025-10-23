Российские хакеры взломали крупнейшего производителя БПЛА Украины

Пророссийские группировки хакеров взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini заявили о взломе серверов украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины», известного разработкой дальнобойных БПЛА. Атака затронула системы компании, которая поставляет дроны для нужд Вооруженных сил Украины.

«Взломано производство „Боевые Птахи Украины“… Они известны своей разработкой БПЛА „Зозуля“, которая позволяет бить на дальние расстояния», — рассказали в KillNet. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Дрон «Зозуля» предназначен для поражения тыловых целей, таких как склады, командные пункты и логистические узлы, а не позиций на передовой. Беспилотник способен автономно летать на малой высоте по заранее заданной программе, достигая дальности до 2700 км с боевой нагрузкой.

