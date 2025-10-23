Самолет совершил полет из Горно-Алтайска в Байконур и обратно, указано в сообщении (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский самолет Ил-114-300, полностью созданный из отечественных комплектующих, совершил испытательный полет на Алтае. Об этом сообщили в Минпромторге России.

«Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 проходит комплекс летных сертификационных испытаний на территории Республики Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

В рамках испытаний самолет совершил перелет из Горно-Алтайска на Байконур и обратно. Судно полностью состоит из комплектующих, которые были произведены на территории РФ. Большая часть разработана и создана компаниями госкорпорации Ростех.

Продолжение после рекламы