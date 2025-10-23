Полностью российский самолет Ил-114-300 испытали в небе. Видео
Самолет совершил полет из Горно-Алтайска в Байконур и обратно, указано в сообщении (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский самолет Ил-114-300, полностью созданный из отечественных комплектующих, совершил испытательный полет на Алтае. Об этом сообщили в Минпромторге России.
«Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 проходит комплекс летных сертификационных испытаний на территории Республики Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
В рамках испытаний самолет совершил перелет из Горно-Алтайска на Байконур и обратно. Судно полностью состоит из комплектующих, которые были произведены на территории РФ. Большая часть разработана и создана компаниями госкорпорации Ростех.
В июле этот самолет был продемонстрирован премьер-министру России Михаилу Мишустину в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Планируется, что судно заменит устаревшие Ан-24. Скорость полета Ил-114-300 составляет 450-500 километров в час, а максимальная высота полета — 7,6 тысячи метров. На борту может находиться до 68 пассажиров. В декабре планируется запустить воздушное судно в серийное производство.
- Непонял23 октября 2025 13:12А причем тут индекс -300? Летит дальше и выше, пассажиров на борту много меньше!